Buffon'dan İtalyan futboluna eleştiri: İspanya'yı taklit etmek geriye götürdü

Efsane kaleci Gianluigi Buffon, Altın Çocuk ödülü adaylarının açıklandığı etkinlikte İtalyan futbolunun içinde bulunduğu durumu açık sözlülükle değerlendirdi. Milli takımın son yıllardaki tarz değişimini eleştiren Buffon, "20 yıldır, olduğumuz kişiden utanıyoruz. İspanya gibi oynama baskısı hissettik ama biz İspanya değiliz. Onlar gibi olmak istiyorsak, 40 yıl gerideyiz" dedi.

2006 Dünya Kupası'nı kazanan kaleci, modern futbolun İtalya'nın geleneksel güçlü yönlerine uymadığını belirterek, "Chiellini bugün başarılı olamazdı çünkü o kadar uzun pas atamaz. Ciro Ferrara ve Fabio Cannavaro gibi oyuncular bugün sahaya çıksa, utanç duyarız" ifadelerini kullandı.

Buffon, İtalya'nın tarihi kimliğinin savunma disiplini, takım uyumu ve taktik zekâ üzerine kurulu olduğunu vurgularken, bu değerlerden uzaklaşmanın uluslararası saygınlığı zedelediğini söyledi. "Sahaya kazanmak için çıkmalıyız, ama bunu kendi stilimizle yapmalıyız. Bundan utanmamalıyız" diyerek net bir mesaj verdi.

Emekliliğinin ardından İtalya Milli Takımı'nda delegasyon başkanı olarak görev yapan Buffon, takımın sahada ve saha dışında lojistiğini yönetiyor. Buffon'un açıklamaları, özellikle 2010'dan bu yana Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklıklarını da gözler önüne serdi. İtalya, son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elenmişti.