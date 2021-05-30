İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2021 Pazar / 18 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5751
  • EURO
    10,4737
  • ALTIN
    524.253
  • BIST100
    1422.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Buffon'dan Şenol Güneş'e sürpriz hediye! Merih Demiral teslim etti
Spor

Buffon'dan Şenol Güneş'e sürpriz hediye! Merih Demiral teslim etti

İtalya Serie A'da Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Buffon, takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e formasını hediye etti. Kendisi gibi eski kaleci olan Şenol Güneş'in 1112 dakikalık gol yememe rekoru bulunuyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:16 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 22:27
ABONE OL

İtalya ve dünya tarihinin en önemli kalecilerinden Gianluigi Buffon, Juventus'ta takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'e imzalı formasını gönderdi. Kendisi gibi eski bir kaleci olan Şenol Güneş'in 1112 dakikalık gol yememe rekoru bulunuyor.

MİLLİ TAKIMLAR PAYLAŞTI

Paylaşımda, "İtalyanların ünlü kalecisi Buffon, imzaladığı formasını takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla, kendisi gibi eski bir kaleci olan ve 1112 dakikalık gol yememe rekoru 1978-79 sezonundan bu yana kırılamayan Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e gönderdi" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.