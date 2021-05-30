30 Mayıs 2021 Pazar 22:16 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 22:27

İtalya ve dünya tarihinin en önemli kalecilerinden Gianluigi Buffon, Juventus'ta takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'e imzalı formasını gönderdi. Kendisi gibi eski bir kaleci olan Şenol Güneş'in 1112 dakikalık gol yememe rekoru bulunuyor.

MİLLİ TAKIMLAR PAYLAŞTI



Paylaşımda, "İtalyanların ünlü kalecisi Buffon, imzaladığı formasını takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla, kendisi gibi eski bir kaleci olan ve 1112 dakikalık gol yememe rekoru 1978-79 sezonundan bu yana kırılamayan Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e gönderdi" denildi.