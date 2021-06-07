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Spor

Buğrahan Tuncer: Çok iyi bir takımız, bunun da ekmeğini yiyoruz

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Buğrahan Tuncer, “2'de 2 yaptık. Bütün sezon çok çalıştık. Çok iyi bir takımız, bunun da ekmeğini yiyoruz.” dedi.

DHA07 Haziran 2021 Pazartesi 23:27 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 23:28
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ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçerek 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'te milli oyuncu Buğrahan Tuncer, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Tuncer, "2'de 2 yaptık. Bütün sezon çok çalıştık. Çok iyi bir takımız, bunun da ekmeğini yiyoruz. Aslında serinin ilk maç dışında kolay geçtiğini söyleyemeyiz. O maçı da 3'üncü periyot sonunda kırabildik. 2'nci maçında son 5 dakikası aynı şekilde 4-5 sayı fark vardı. İyi bir rakibimiz vardı. Biz 3 yıldır beraber oynayan bir takımız. Herkes artık rollerini biliyor. Bizim için çok iyi bir şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

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