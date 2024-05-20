Buğrahan Tuncer'den özür mesajı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşan Galatasaray Ekmas'ta, Milli oyuncu Buğrahan Tuncer 5. faulün ardından kenara gelirken taraftarlarla büyük bir olay yaşadı.

Bu olayların ardından Karşıyaka taraftarının sahaya yabancı maddeler attığı ve takımların soyunma odalarına gittiği karşılaşma tam 45 dakika sonra başlamıştı.

Bu olayların ardından Buğrahan Tuncer sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı davranışdan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Buğrahan Tuncer'in paylaşımı şu şekilde:

"Dün akşam oynadığımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Çeyrek Final 3. karşılaşmasında sahaya çıktığımız andan itibaren tüm değerlerime, eşime, yeni doğan kızıma, aileme karşı durmaksızın yapılan hakaretler ve küfürler bi anlık öfke ile yanlış bir davranışta bulunmama sebep oldu.

Her zaman örnek bir davranış sergilemesi gereken, ülkesini, kulübünü ve mensubu olduğu Profesyonel Basketbolcular Birliği'ni en iyi şekilde temsil etmeye çabalayan bir sporcu olarak, bu ve benzeri davranışlar içinde bulunmamam gerektiğinin farkındayım.

Yaşanan bu olay sebebiyle üzdüğüm, kırdığım herkesten, tüm basketbolseverlerden ve kamuoyundan içtenlikle özür dilerim.

Bu vesile ile sporun birleştirici ruhuna aykırı bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına, taraftarlarımızın ve tüm basketbolseverlerin beklediği olgunluğu ve centilmenliği göstereceğime söz veririm.

Saygı ve sevgilerimle."