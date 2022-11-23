Bugün hangi maç var? 23 Kasım 2022 Dünya Kupası maç fikstürü

Dünya Kupası maçlarında 4. gün heyecanı yaşanıyor. Maçları takip edecek olan futbolseverler, "Bugün hangi maç var? Dünya Kupasında bugün kimin maçı var?" sorularına cevap arıyor. Bu yıl Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Son 16 turu maçları ise Aralık ayının 3-6 tarihleri arasında yapılacak. İşte günün maçları

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

13.00: Fas - Hırvatistan

16.00: Almanya - Japonya

17:00 TRT Spor Yıldız Eczacıbaşı - Galatasaray HDI (Voleybol)

19.00: İspanya - Kosta Rika

19:45 TRT Spor Yıldız Türk Telekom Spor - Dolomiti Energia Trento (Basketbol)

20:00 Tivibu Spor 2 Galatasaray NEF - Hapoel Holon (Basketbol)

22.00: Belçika - Kanada

22:00 FIBA YouTube Antwerp Giants - Gaziantep Basketbol (Basketbol)

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

13.00: Fas - Hırvatistan

16.00: Almanya - Japonya

19.00: İspanya - Kosta Rika

22.00: Belçika - Kanada

24 KASIM PERŞEMBE

13.00: İsviçre - Kamerun

16.00: Uruguay - Güney Kore

19.00: Portekiz - Gana

22.00: Brezilya - Sırbistan

25 KASIM CUMA

13.00: Galler - İran

16.00: Katar - Senegal

19.00: Hollanda - Ekvador

22.00: İngiltere - ABD

26 KASIM CUMARTESİ

13.00: Tunus - Avustralya

16.00: Polonya - Suudi Arabistan

19.00: Fransa - Danimarka

22.00: Arjantin - Meksika

27 KASIM PAZAR

13.00: Japonya - Kosta Rika

16.00: Belçika - Fas

19.00: Hırvatistan - Kanada

22.00: İspanya - Almanya

28 KASIM PAZARTESİ

13.00: Kamerun - Sırbistan

16.00: Güney Kore - Gana

19.00: Brezilya - İsviçre

22.00: Portekiz - Uruguay

29 KASIM SALI

18.00: Hollanda - Katar

18.00: Ekvador - Senegal

22.00: Galler - İngiltere

22.00: İran - ABD

30 KASIM ÇARŞAMBA

18.00: Tunus - Fransa

18.00: Avustralya - Danimarka

22.00: Polonya - Arjantin

22.00: Suudi Arabistan - Meksika

1 ARALIK PERŞEMBE

18.00: Hırvatistan - Belçika

18.00: Kanada - Fas

22.00: Japonya - İspanya

22.00: Kosta Rika - Almanya

2 ARALIK CUMA

18.00: Güney Kore - Portekiz

18.00: Gana - Uruguay

22.00: Kamerun - Brezilya

22.00: Sırbistan - İsviçre