Bugün hangi maç var? Bugün kimin maçı var? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı

Süper Lig'de ve Avrupa futbolunda ikinci yarı heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. Süper Lig'de İstanbulspor - Kayserispor, Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Başakşehir - Konyaspor karşılaşmaları ekrana gelecek. Avrupa'da ise; Ingiltere FA CUP, League 1, La Liga ve Serie A'da önemli takımların maçları gerçekleşecek. Peki Bugün hangi maç var 29 Ocak 2023? Bugün kimin maçı var? İşte Süper Lig'de ve Avrupa liglerinde bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

BUGÜN HANGİ MAÇ VAR?

Süper Lig'de İstanbulspor - Kayserispor, Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Başakşehir - Konyaspor maçları oynanacak. Avrupa Liginde ise; Ingiltere FA CUP'ta Brighton - Liverpool maçı, League 1'de PSG - Reims maçı, La Liga'da Real Madrid - Real Sociedad ve Serie A'da ise Juventus - Monza ve Napoli - Roma karşı karşıya gelecek. İşte 29 Ocak 2023 Pazar maç programı

Bugün oynanacak maçlar ve saatleri aşağıdaki gibidir.

SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇLARI (BEIN SPORTS)

13:30 İstanbulspor - Kayserispor

19:00 Başakşehir - Konyaspor

19:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

INGILTERE FA CUP (TIVIBU SPOR)

16:30 Brighton - Liverpool

LEAGUE 1 (BEIN SPORTS)

22:45 PSG - Reims

LA LIGA (S SPORT)

23:00 Real Madrid - Real Sociedad

SERIE A (S SPORT)

17.00 Juventus - Monza

22:45 Napoli - Roma