Bugün hangi maç var? Bugün kimin maçı var? 30 Ocak 2023 maç programı

Bugünkü maç programı, sporseverler tarafından takip ediliyor. Süper Lig'de 22. hafta maçlarının programı belli oldu. Bugünkü maç programında Spor Toto 1. Lig'de Spor Samsunspor - Erzurumspor FK karşılaşması ekrana gelecek. Peki Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? İşte bugün oynanacak maçlar ve 30 Ocak 2023 maç programı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 OCAK 2022 MAÇLARI

18:00 TRT Spor 2 TED Kolejliler - Yalovaspor (Basketbol)

20:00 TRT Spor Samsunspor - Erzurumspor FK (Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2)

22:45 Udinese – Verona İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

22:45 Derby County – West Ham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1

23:00 Villarreal – Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

İşte ligde 22. hafta maçlarının programı:

31.01.2023 SALI MAÇ PROGRAMI



17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

01.02.2023 Çarşamba maç programı

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

01.02.2023 ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)



17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

02.02.2023 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI



17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)