Bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA Dünya Kupası programı

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna geçildi. Maçları takip edecek olan futbolseverler, 'Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupasında bugün kimin maçı var?' sorularına cevap arıyor. Dün akşam Hollanda, ABD ile karşılaşmasında 3-1 galip geldi. Arjanti-Avustralya maçı ise 2-1 skorla bitti. Böylece Hollanda ve Arjantin ilk çeyrek finalistler oldu. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası programı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda dün müthiş mücadeleler yaşandı. Son 16 turunda mücadele veren Hollanda, zorlu ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin ise Avustralya karşısında ter dökerek mücadeleyi 2-1 kazandı.

Böylelikle Hollanda ve Arjantin ilk çeyrek finalistler oldu. İki takım 9 Aralık'ta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. İşte Dünya Kupasında bugünün maçları

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 ARALIK 2022 PAZAR

Bugün saat 18.00'da Fransa ve Polonya karşı karşıya gelecek.

Akşam saat 22:00'da ise İngiltere - Senegal galibiyet içim mücadele edecek.

2022 FIFA Dünya Kupasında bu akşam oynanacak maçların galipleri çeyrek finalde birbirlerine rakip olacak.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda son16'ya kalan takımlar belirlendi. Son 16'ya, A grubundan Hollanda ve Senegal, B grubundan İngiltere ve ABD, C grubundan Arjantin ve Polonya, D grubundan Fransa ve Avustralya, E grubundan Japonya ve İspanya, F grubundan Fas ve Hırvatistan, G grubundan Brezilya ve İsviçre, H grubundan ise Portekiz ve Güney Kore kaldı.

Grup aşamasında ise bazı önemli takımlar kupaya veda etti.

DÜNYA KUPASINDA SON 16 TURUNDAKİ EŞLEŞMELER

* Hollanda - ABD

* Arjantin - Avustralya

* Japonya - Hırvatistan

* Brezilya - Güney Kore

* İngiltere - Senegal

* Fransa - Polonya

* Fas - İspanya

* Portekiz - İsviçre

TURNUVADAN ELENEN BÜYÜK TAKIMLAR:

* Almanya

* Danimarka

* Belçika

* Uruguay