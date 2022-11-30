Bugün hangi maçlar var? 30 Kasım Dünya Kupası maçları

FIFA 2022 Dünya Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Bu yıl Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Son 16 turu maçları ise Aralık 3-6 tarihleri arasında yapılacak. Futbolseverler, 30 Kasım Dünya Kupası maçlarını TRT1 ekranlarından takip edecek. Peki Bugün hangi maçlar var? İşte 30 Kasım 2022 FIFA Dünya Kupası programı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları kapsamında saat 18.00'da Fransa, Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Tunus'u ağırlayacak.

Yine aynı saatte Avustralya ile Danimarka, Dünya Kupası D Grubu 3. maçında bugün karşı karşıya gelecek.

2022 Katar Dünya Kupası C grubu son maçında ise Messi'li Arjantin, Lewandowski'li Polonya ile saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'da oynanacak diğer maçta ise Suudi Arabistan ile Meksika, C Grubu'ndaki son maçlarında mücadele edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

30 KASIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI



18.00: Tunus - Fransa

18.00: Avustralya - Danimarka

22.00: Polonya - Arjantin

22.00: Suudi Arabistan - Meksika