Bugün kimin maçı var? 28 Kasım 2022 FIFA Dünya Kupası maç fikstürü

Katar Dünya Kupasında dokuzuncu gün heyecanı yaşanıyor. Aralık ayının 18'ine kadar sürecek olan Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ise Aralık 3-6 tarihleri arasında yapılacak. Dün akşam Dünya Kupası'nda gerçekleşen Hırvatistan-Kanada maçı 4-1 skorla biterken, İspanya - Almanya karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Peki bugün kimin maçı var? İşte 28 Kasım 2022 Dünya Kupası maç fikstürüBUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Bu akşam 2022 FIFA Dünya Kupasında saat 19.00'da Brezilya - İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
H Grubu ikinci maçında ise saat 22.00'da Portekiz ile Uruguay mücadelesi ekrana gelecek.
2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
İşte Dünya Kupasında haftanın maçları...
2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ
28 KASIM PAZARTESİ
13.00: Kamerun - Sırbistan
16.00: Güney Kore - Gana
19.00: Brezilya - İsviçre
22.00: Portekiz - Uruguay
29 KASIM SALI
18.00: Hollanda - Katar
18.00: Ekvador - Senegal
22.00: Galler - İngiltere
22.00: İran - ABD
30 KASIM ÇARŞAMBA
18.00: Tunus - Fransa
18.00: Avustralya - Danimarka
22.00: Polonya - Arjantin
22.00: Suudi Arabistan - Meksika
1 ARALIK PERŞEMBE
18.00: Hırvatistan - Belçika
18.00: Kanada - Fas
22.00: Japonya - İspanya
22.00: Kosta Rika - Almanya
2 ARALIK CUMA
18.00: Güney Kore - Portekiz
18.00: Gana - Uruguay
22.00: Kamerun - Brezilya
22.00: Sırbistan - İsviçre