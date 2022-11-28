Bugün kimin maçı var? 28 Kasım 2022 FIFA Dünya Kupası maç fikstürü

Katar Dünya Kupasında dokuzuncu gün heyecanı yaşanıyor. Aralık ayının 18'ine kadar sürecek olan Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ise Aralık 3-6 tarihleri arasında yapılacak. Dün akşam Dünya Kupası'nda gerçekleşen Hırvatistan-Kanada maçı 4-1 skorla biterken, İspanya - Almanya karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Peki bugün kimin maçı var? İşte 28 Kasım 2022 Dünya Kupası maç fikstürü

Bu akşam 2022 FIFA Dünya Kupasında saat 19.00'da Brezilya - İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

H Grubu ikinci maçında ise saat 22.00'da Portekiz ile Uruguay mücadelesi ekrana gelecek.

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

İşte Dünya Kupasında haftanın maçları...

2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

28 KASIM PAZARTESİ

13.00: Kamerun - Sırbistan

16.00: Güney Kore - Gana

19.00: Brezilya - İsviçre

22.00: Portekiz - Uruguay

29 KASIM SALI

18.00: Hollanda - Katar

18.00: Ekvador - Senegal

22.00: Galler - İngiltere

22.00: İran - ABD

30 KASIM ÇARŞAMBA

18.00: Tunus - Fransa

18.00: Avustralya - Danimarka

22.00: Polonya - Arjantin

22.00: Suudi Arabistan - Meksika

1 ARALIK PERŞEMBE

18.00: Hırvatistan - Belçika

18.00: Kanada - Fas

22.00: Japonya - İspanya

22.00: Kosta Rika - Almanya

2 ARALIK CUMA

18.00: Güney Kore - Portekiz

18.00: Gana - Uruguay

22.00: Kamerun - Brezilya

22.00: Sırbistan - İsviçre