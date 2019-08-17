Bugün Metz, yarın Aslan
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Falcao, bugünkü Metz maçında son kez Monaco formasını giyip takımına veda edecek. Kolombiyalı golcünün yarın İstanbul'a gelip Cim-Bom'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
- Star Spor
GALATASARAY, uzun süreden beri renklerine katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao'da nihayet hedefine ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, son olarak Monaco'nun sözleşme yenileme teklifini geri çeviren 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin transferini bir aksilik çıkmazsa yarın açıklayacak. Cim-Bom'un, Falcao'nun bonservisi için Fransız kulübüne 5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. Monaco'nun bu akşam Metz ile oynayacağı lig maçının kadrosuna alınanve takımının formasını son kez giyecek olan Falcao 'nun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu arada Başkan Mustafa Cengiz de Falcao transferiyle ilgili, "Çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Haftaya biter mi, bilemem, çalışıyoruz" dedi.
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