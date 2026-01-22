UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tedesco, "Kerem eğer o golü atmış olsaydı onun için de iyi olurdu. Üç gün sonra ciddi bir rakiple oynayacağız. Kafamızı kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi bir oyun sergilediğimizi de düşünüyorum. Sonuçtan dolayı üzgünüm, gol atamadığımız için üzgünüm. Aslında Kerem o pozisyonda golü atmış olsaydı onun için de iyi olurdu ama kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız gerekiyor. Talisca için de başka bir ihtimal yoktu. Sakatlıktan döndüğü için oynayabileceği süre maksimum 35–40 dakikaydı, biz de böyle yaptık"

"Bugün aslında Efe sağ bek oynadı. Bizler taktiksel olarak esneğiz. Rakip 2 forvetle geldiğinde arkada 3+1 oluyoruz ama Efe olunca yapmıyoruz. Alanya maçında Efe sabit sağ bekti. O yüzden 3'lü gibi gözüktü. Bugün Efe normal bir bekti. Bugün 4-2-3-1 oynadık Efe de girdikten sonra. Geride 3+1 oynuyoruz öne çıkınca. 6 numaralarımızı esnek kullanıyoruz. 6 haftalık sakatlıktan çıktı, Semedo'nun sakatlıktan gelmesi sebebiyle onu çok riske etmedik. Bir daha sakatlanırsa sezonu kapatabilir. Alanya'da 45, bugün 55 dakika oynadı. Giderek artacak. Talisca da 3.5 hafta sahalardan uzak kaldı, bugün oynayabileceği maksimum süre 35 dakikaydı."

"Bugün Fenerbahçe çok iyi savaştı dediler. Bunu zaten her maçta, her zaman yapıyoruz. Bizim oyunumuzun temeli bu. Eğer savaşmıyor olursak, sabah uyanmamız için bir sebep olmaz bizim için. Her maçta savaşmak istiyoruz. Özellikle Süper Lig'de oynadığımız her maçta savaşmamız gerekiyor. Ama bugün savaşmaktan da fazlasını yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

EN NESYRI AÇIKLAMASI

"Youssef En-Nesyri, bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi transfer dedikoduları hakkında yorum yapmayacağım. Yarın kendisini göreceğim. Şu anda benim oyuncum."