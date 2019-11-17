KENAN KARCI - AKŞAM ÖZEL RÖPORTAJ

EURO 2016’DAN sonra A Milli Takım’da patlak veren prim krizi hem Ay-Yıldızlılar’ın imajını zedelemiş hem de başarı yolunda ayaklarımıza dolanmıştı. O yaraları sarıp, yepyeni bir jenerasyonla adeta yeniden doğan A Milli Takım’ın şimdi ortaya koyduğu ruh ve mücadele herkesi büyülüyor. Terinin son damlasına kadar sahada savaşan genç oyuncuların bu görevi tamamen forma ve ülke aşkıyla yaptığının en yakın tanıklarından biri de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir. Andorra maçı öncesi finallere gitmeyi garantileyen Milli Takım’ın ruhunu ve kamuoyunda yarattığı sempatinin arkasında yatan sebepleri Nihat Özdemir’le konuştuk. Bir iş toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Nihat Özdemir’e, “Garantiledik diye Andorra maçına gitmiyor musunuz?” diye sorduk.

BELKİ BÖYLESİ DAHA HAYIRLIDIR

“Bir toplantım vardı o yüzden Brüksel’e geçtim. Buradan Andorra’ya geçeceğim. Öyle garantiledik diye çocukları yalnız bırakır mıyım?” cevabını verdi Başkana duygularını sorduk, anlatmaya başladı: “Vallahi çok mutluyuz. Türk Milleti mutlu olduğu için mutluyuz. Son maça kalmadan, rahat rahat final biletini aldık. Yenseydik güzel olacaktı ama belki bizim için bu daha hayırlı olabilir. Belki iyi bir kura çekeceğiz. Biliyorsunuz finaller 12 ülkede oynanacak. Almanya, Amsterdam bölgesine düşersek bizim için daha iyi. Taraftar desteği bakımından bu lokasyonlar çok daha avantajlı olabilir. Allah gönlümüze göre veriyor. Kurada da öyle olacağına inanıyorum.”

TEVAZUYU ELDEN BIRAKMAK YOK

Bu önemli başarının onun dönemine denk gelmesi, elbette Başkan Özdemir’i de herkes gibi ziyadesiyle sevindiriyor. Ancak sohbetimiz sırasında, “Böbürlenmek, kibirlenmek yok” diyor. “İnsanlara, rakiplere, alınan sonuçlara hep saygılı olarak geldik buralara” diye de ilave ediyor. Onu en çok mutlu eden şey ise bütün dünyada Türkiye’nin başarısının konuşulması, ülkemizin imajına sağladıkları olumlu katkı. Özdemir, “Önemli olan bunun insanlar tarafından konuşulması. Hiçbir rakibimize yukarıdan bakmıyoruz. Bakın Andorra canavar gibi takım oldu. Her maça aynı ciddiyetle çıkmalıyız” diyor.

BU JENERASYON TARİHE GEÇECEK

Sohbetimizin son bölümünde lafı prim konusuna getiriyoruz. “Finallere giden oyuncular ne kadar prim alacak?” diye soruyorum. Özdemir’in cevabı herkesi mest edecek içerik ve önemde: “Şenol Güneş ile devamlı görüşüyorum. Bu takımda bugüne kadar hiç kimse para konuşmadı. Ne prim ne para. 9 maç oynadık, 10’uncu maça çıkacağız. ‘Kuruş’ lafı bile eden yok. Şenol Hoca da konuyu tamamen bana bırakmış durumda. Hiç kimse o formayı para için terletmiyor. Onun için bu jenerasyon çok önemli. Bu gençlerle önümüz açık. Tarihi başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum.”