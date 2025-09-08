Buharkent Tırmanma Yarışı nefes kesti

Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı bu yıl Aydın'ın Buharkent ilçesinin ev sahipliğinde Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından 5. kez düzenlendi. Buharkent Tırmanma Yarışı, 4 kategoride 15 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlar büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacının katıldığı organizasyonda yine Türkiye'nin en zorlu parkuru olarak bilinen Buharkent parkuru büyük heyecanla geçildi.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. yarışı Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından Buharkent Belediyesi destekleri ile 6-7 Eylül tarihlerinde Aydın - Buharkent'te düzenlendi.

Ulusal şampiyonanın 5. yarışı olacak olan Buharkent Tırmanma Yarışı, 6 Eylül Cumartesi günü saat 17.30' da Buharkent Belediye Meydan'ından verilecek sembolik start ile başladı. 4 yıldır olduğu gibi bu yılda seyirci desteğinin yoğun olduğu ve oldukça çekişmeli geçen AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. yarışı olan 2025 Buharkent Tırmanma Yarışında 13 otomobil finiş gördü.

Pilotlar, Kayaburnu-Ericek yol ayrımından saat 10.00, 12.00 ve 14.00'de start alarak, Muratdağı GES Santrali'nde finişi gördü. 7,59 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulan yarışların ödül töreni ise ilçe merkezinde yapıldı.

Türkiye'nin en zorlu parkurları arasında yer alan 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda üç çıkış üzerinden koşulan yarış sonunda, Mahalli Klasman Kategori 1'de Birinci İbrahim cabacı oldu. Kategori 3 Mahalli Klasmanda Birinciliği Hüseyin Yıldırım aldı. Kategori 3 mahalli kadın klasmanında Betül Gözde İlter birinciliği elde etti.

Ulusal Kategoride 1'de birinciliği Ahmet Aydınalp birinciliği elde etti. Ulusal Kategoride 2'de birinciliği Demir Sancaklı elde ederken Ulusal kategori 3'te birinciliği Hüseyin Yıldırım, Ulusal Kategoride 4'de ise birinciliği Burak Başlık elde etti.

Ulusal Kategori 1'de kadınlarda birinciliği Yasemin Erikli ve Ulusal Kategori 3'de kadınlarda birinciliği Esin Yanbakan elde etti. Tüm çıkışlar içerinde en iyi süreyi Burak Başlık, en iyi takım birincisi ise Mahmut Alpay oldu. Son olarak organizasyonda emeği geçenlere de plaketleri verildi.

TOZLU RAFLARDAN ÇIKARTILAN KUPA SAHİBİNİ 35 YIL SONRA SAHİBİNİ BULDU

1990 yılında Fatih Beşer Bornova Ralli Kross'unda grup klasman üçüncüsü olan pilot Ahmet Ortakışlalı'ya kupası 35 yıl sonra verildi. Tozlu raflardan çıkartılan kupa sahibini 35 yıl sonra sahibini buldu. Yaşadığı mutluluğu ifade eden Ortakışlalı, EOSK yönetimine çok teşekkür etti.

"SPORCULAR, BİZLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI"

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 4 yıldır düzenlenen yarışların ilçeye renk kattığını ifade ederek, "Otomobil sporları kapsamında Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağını Buharkent olarak ev sahipliği yapmamızdan dolayı çok mutluyuz. Buharkent'te bu geleneksel hale geldi ve 4.'sünü gerçekleştirdik. Türkiye'nin en zorlu parkuru olarak güzel bir yarış izledik. Buharkent'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Buharkent Tırmanma Yarışı, ilçemizde büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu. Gün boyu farklı kategorilerde kıyasıya mücadele eden sporcular, bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Her kategoride dereceye giren ve yarışmaya katılarak organizasyona renk ve heyecan katan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, emeklerini takdirle karşılıyorum. Ayrıca organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan Ege Otomobil Sporları Kulübü'ne, büyük bir özveriyle görev yapan saha ekiplerine, güvenlik güçlerimize, AFAD ve itfaiye ekiplerimize, belediye personelimize şükranlarımı sunuyorum. Yarışımıza katılım sağlayan protokolümüzün değerli üyelerine, çevre illerden ve ilçemizden gelerek bu heyecana ortak olan kıymetli hemşehrilerimize ve organizasyonumuza destek veren sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"BU YARIŞLARIMIZ ARTIK KLASİK HALE GELDİ"

Ege Otomobil Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yüce de konuşmasında Buharkent'ten övgü ile söz ederek, "Her şey için çok teşekkür ederiz. Kazasız belasız çok güzel bir yarış oldu. Bu sene Buharkent'te 5.'sini organize ettik. Başkanımız Mehmet Erol'un ev sahipliğinde her yıl muhteşem organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Bu yarışlarımız artık klasik hale geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yarışları; Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Sakarya-Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, ilçe protokol üyeleri ve yarışseverler büyük bir heyecanla izledi.