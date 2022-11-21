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Spor

Bukayo Saka: Duygularımı tarif edemem, inanılmaz

Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İran'ı 6-2 yenen İngiltere'de Bukayo Saka, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 21:25 - Güncelleme:
Bukayo Saka: Duygularımı tarif edemem, inanılmaz
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İngiltere'nin, İran ile oynadığı maçta 2 gol atan ve maçın oyuncusu seçilen Bukayo Saka, müsabakanın ardından konuştu.

Arsenalli yıldız, "Duygularımı tarif edemem, inanılmaz. Çok mutlu ve gururluyuz. Kazandık, bu yüzden bugün gerçekten çok özel bir gün." dedi.

"İyi başlamak bizim için önemliydi. Turnuvadan önce iyi oynamadık, formumuz için çok konuştuk ama herkese ne kadar iyi olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi gösterdik." sözlerini kullanan Saka, "Bu kadar baskı altında kazanmak inanılmaz. Aynı ruhla devam etmeliyiz. Birkaç gün içinde bir sonraki maça çıkacağız ve yine kazanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

21 yaşındaki futbolcu, açıklamalarına, "Harika hissediyorum. Taraftarların, teknik heyetin ve takım arkadaşlarımın desteğini ve sevgisini hissediyorum. Tek ihtiyacım olan bu." ifadeleriyle devam etti.

Saka son olarak, "Yüzde yüzümü vermeye hazır olduğumu hissediyorum. Bu formayı giydiğim sürece bunu yapmaya çalışacağım." şeklinde konuştu.

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