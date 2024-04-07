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Spor

Bukayo Saka göz dolduruyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Bukayo Saka, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta attığı 17 gol, 13 asistle kariyer sezonunu geçiriyor.

IHA7 Nisan 2024 Pazar 19:26 - Güncelleme:
Bukayo Saka göz dolduruyor
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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup etti. Kuzey Londra ekibi, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla Liverpool'un 1 puan üstünde zirveye yükseldi. Söz konusu mücadelenin ilk golünü kaydeden Arsenal'in yıldız futbolcusu Bukayo Saka, bu sezon gösterdiği performansla gol ve asist katkısının toplamı hesap edildiğinde kariyer sezonuna imza atıyor. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 29 maçta 14 gol, 8 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 3 gol, 4 asist ve 1 kez forma giydiği Community Shield'de de 1 asist katkısı sağladı. Tüm kulvarlarda 37 maçta 17 kez gol sevinci yaşayan İngiliz futbolcu, 13 de gol pası verdi.

Arsenal altyapısından yetişen Saka, A Takım ile geçirdiği 5. sezonunda bu performansa ulaşırken, 2021-2022 sezonunda toplamda 43 maçta oynarken, 12 gol, 17 asistlik kariyer performansını geride bırakmış oldu.

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