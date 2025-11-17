İSTANBUL 20°C / 16°C
Spor

Bukayo Saka'dan Mesut Özil'e övgü: Onunla oynamak keyifliydi

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, birlikte oynadığı en iyi futbolcuyu açıkladı. Genç oyuncu, bu ismin Mesut Özil olduğunu belirterek tecrübeli yıldızı övgü dolu sözlerle andı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 20:23
İngiltere Milli Takımı ve Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, birlikte forma giydiği futbolcular arasında en çok etkilendiği ismi açıkladı.

Bukayo Saka, "beraber oynadığı en iyi oyuncu?" sorusuna cevap verdi.

"GERÇEKTEN ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"

BBC Radio 5'e konuşan Saka, "Birlikte oynadığın en iyi oyuncu kim?" sorusuna tereddütsüz şekilde, "Muhtemelen Mesut Özil. O gerçekten üst düzey bir oyuncuydu." cevabını verdi.

"İZLEMEK BİLE ZEVKTİ"

Saka, Özil'i seçme sebebi sorulmasının üzerine, "Açıklaması zor. Onunla oynamak keyifliydi, sadece izlemek bile zevkti." cevabını verdi.

MESUT ÖZİL'İN KARİYERİ

37 yaşındaki Mesut Özil kariyerinde, Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarında forma giydi.

