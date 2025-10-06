İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Bukayo Saka'dan Viktor Gyökeres'e destek: Ona inanıyoruz

Prenier Lig ekibi Arsenal forması giyen Bukayo Saka, 6 maçtır gol atamayan takım arkadaşı Viktor Gyökeres'e destek oldu.

HABER MERKEZİ6 Ekim 2025 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Bukayo Saka'dan Viktor Gyökeres'e destek: Ona inanıyoruz
Arsenal forması giyen Bukayo Saka, takım arkadaşı Viktor Gyökeres'in performansıyla ilgili konuştu.

Saka, altı maçtır gol atamayan Gyökeres ile ilgili, "Çok iyi oynadığını düşünüyorum. Gol atacağına şüphe yok. Takım arkadaşları olarak, takımımızın oyuna kattıklarından dolayı ona minnettarız. Topu tutuyor, koşuyor, tehlike yaratıyor. Maçları kazanmamızın büyük bir nedeni Viktor. Goller gelecektir. Bunu biliyoruz, buna inanıyoruz ve ona inanıyoruz. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Viktor, mutlu ve elinden geleni yapıyor." sözlerini sarf etti.

Yaz transfer döneminde büyük hayalini gerçekleştirerek Arsenal'e imza atan İsveçli golcü, altı maçtır suskun kaldı. İsveçli futbolcu, Arsenal'de toplamda ise 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

