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Spor

Bülent Albayrak: Bugün takım müthiş oynadı

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Sivasspor'da yardımcı antrenör Bülent Albayrak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2021 Pazar 19:08 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 19:08
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Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Hatayspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

ALBAYRAK: TAKIM MÜTHİŞ OYNADI

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, şanssız maçların ardından çok iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Uzun süreden beri son dakikalarda yediğimiz gollerle puan kayıplarımız vardı. Alakası olmayan penaltılardan puan kaybımız vardı. Bugün bizim için normal maçtan fazlasıydı. Takım müthiş oynadı. Baştan sona maça hakimdik. Geçen yılın benzerini gördük sahada. Çok mutluyum. Bu galibiyet öncelikle taraftarımıza, sahada olmayan hocamıza hediye ediyorum. Aynı zamanda hastanede yatan annem rahatsızlık geçiriyor. Ağzında oksijen maskesiyle maçı seyretti, beni çok duygulandırdı. Bu galibiyeti ona da hediye ediyorum." dedi.

Bugün kadrodaki bazı değişimle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "İsimlerden ziyade bugün takım olarak sahada çok iyiydik. Bütün oyuncularımız çok iyi oynadı. Gradel, Yatabe, Kerem, Ulvestdat gibi isimlerden iyi bir verim aldık ve takım keyif verdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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