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Spor

Bülent Bölükbaşı: Güçlü bir rakipten puan aldığımız için mutluyuz

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, 0-0 sana eren Erzurumspor FK maçından bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

IHA5 Ocak 2025 Pazar 16:43 - Güncelleme:
Bülent Bölükbaşı: Güçlü bir rakipten puan aldığımız için mutluyuz
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takıma alışması için zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Bölükbaşı, "Erzurumspor gibi güçlü bir rakipten puan aldığımız için mutluyuz. İçeride kazanmamız gereken ama 1 puana da memnun olacağımız bir maçtı. Çünkü çok yeniyiz, ben çok yeniyim, oyuncular bana çok yeni. Çok kısa süre içerisinde istediğimizi anlatmaya çalıştık. Oyuncularımın bugün göstermiş olduğu mücadeleden çok memnunum. Her alanda, her pozisyonda, bütün ikili mücadelelerde ayakta kaldılar. İnşallah üstüne koya koya gideceğiz. Tabii biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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