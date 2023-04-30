Bülent Ertuğrul: Gelişim süreci devam ediyor

A. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Samsunspor maçının ardından "Gelecek sezon Denizlispor bir alt ligde mücadele edecek, bunun planlamasını yapıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, evinde ağırladığı Samsunspor'a 2-1 yenildi. Ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor'un Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ifade eden Ertuğrul, "Oyun planladığımız ve programladığımız şekilde başladı. Planlamamız 1. bölgede karşılayıp geçiş oyunu oynamaktı. İlk yarı bunu çok başaramadık, rakibimize biraz pozisyon verdik. İkinci yarı taktiksel olarak biraz değişiklik yaptık. Topun bizde kalmasını özellikle 20-25 dakikalık sürede artırdık. Top biraz daha bizde kaldı ve kenardan merkezden hücumlar yaptık. Gelişim süreci devam ediyor. Biz 9 tane altyapıdan oyuncu oynatıyoruz. Bu çocuklarla bireysel ve bölgesel antrenman yapıyoruz. Gelecek sezon Denizlispor bir alt ligde mücadele edecek, bunun planlamasını yapıyoruz, rakibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonra son maçımızı Altay'la yapacağız, bunu Denizlispor'a yakışır şekilde oynayıp sezonu bitireceğiz" diye konuştu.