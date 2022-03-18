Bülent Korkmaz: 3 puanı almak önemliydi

18 Mart 2022 Cuma 23:26 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 23:26

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından konuştu.

Korkmaz, "Mağlup olsaydık bizim kırılma maçımız olabilirdi. Psikolojik olarak dibe gitmiş takım, daha da dibe gidebilirdi ve takımı oradan kaldırmak zor olurdu. Bu maç bizim için önemliydi ve 3 puanı almak önemliydi." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz ayrıca, "Geldiğimden bu yana ilk defa oyuncuların yüzünde böyle bir kazanma istediği vardı. Trabzonspor, çok yetenekli bir takım, ligin lideri onları burada yenmek bizim için bir başlangıç. İnşallah bunun sonu bizim için iyi olur." ifadelerini kullandı.