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Spor

Bülent Korkmaz: Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

DHA8 Mart 2022 Salı 18:12 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 18:12
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Artık her maç zor. Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek." dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftası 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yeşil mavili takımın teknik direktörü Bülent Korkmaz gazetecilere açıklamalarda bulundu. Giresun ve Galatasaray maçlarında mağlup olduklarını hatırlatan Korkmaz, "Özellikle Giresunspor'a kendi sahamızda yenilmeniz bizim için dezavantajdı. İki maçta yaptığımız analizde ve çalışmalarımızda şunu gördük; bizim savunma anlamındaki en büyük zafiyetimiz, rakibe 2 oyuncu ile gitmemiz yani ikili sıkıştırma yapmamız. Galatasaray ve Giresunspor maçlarında yediğimiz göller böyle. Özellikle ben oyuncularıma hep bunu vurguluyorum, bunun üzerine çalışıyoruz. Bu da geçmişten gelen bir şey ve savunma anlamında da rakip oyuncuların takip edilmemesi golleri yememize sebep oluyor. Dolayısıyla geçmişten gelen alışkanlıkları burada çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Bunun üzerine çok duruyoruz hem görsel analiz yapıyoruz hem de antrenmandaki antrenmanlarımızı ona göre belirliyoruz. Bu maçta öyle bir maç. Özellikle Kasımpaşa, savunmada adam adamı oynamayı bilen ve hücumda da özellikle orta sahaları devamlı ceza sahasında olan bir takım. Bizde aynı şekilde takip edersek, savunma anlamında istediğimizi yaparız. İnşallah düşündüklerimizi gösterdiklerimizi futbolcularımız aynen uygular. Artık her maç zor. Alacağımız bir galibiyetle yeniden umutlarımız yeşerecek." dedi.

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