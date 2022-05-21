Bülent Korkmaz: Artık gelecek sezona bakacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda 2-0 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Artık gelecek sezona bakacağız." dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne Stankovski ve Maxim'in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligi 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 36 puan toplayarak 17. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Spor Toto 1.Lig'e düştü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, gelecek sezonun planlamasını yapacaklarını söyledi. Bülent Korkmaz, maç sonu değerlendirmesinde, "Ligin son maçında kaybettik. Bu maçta kazanç olarak söyleyebileceğimiz şey Emirhan ve Efecan gibi iki tane önemli oyuncu kazanmış olmak. Bundan sonra artık gelecek sezona bakacağız. Gelecek sezonun planlamasını yapmıştık zaten. İnşallah o plan bir an önce uygulanır ve Rizespor layık olduğu, hak ettiği Süper Lig'e geri döner." ifadelerini kullandı.