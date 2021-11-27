İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2021 Cumartesi / 22 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Korkmaz: Beşiktaş galibiyetinden sonra kaybetmek üzücü
Spor

Bülent Korkmaz: Beşiktaş galibiyetinden sonra kaybetmek üzücü

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Antalyaspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada 'Beşiktaş galibiyetinden sonra böyle bir maçı kaybetmek bizi üzdü' diye konuştu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 17:47 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:47
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz karambolden gol yediklerini belirterek, "Rakip için şans golü oldu. İkinci yarı kırmızı kart gördükten sonra oyun koptu. İkinci golde de yine bireysel hatamız oldu. İkinci yarı bir kişi eksik ve mağlup durumda da olunca işiniz zorlaşıyor. Dolayısıyla kaybettik. Beşiktaş maçından sonra böyle bir maçı kaybetmek beni üzdü. Ama futbolda bunlar var Antalyaspor'u tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

"MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞTIK"

Takım olarak sahada performanslarının düşük olmasıyla ilgili Korkmaz, "Futbolda böyle şeyler oluyor. Beşiktaş maçından sonra, büyük takım galibiyetlerinden sonra bunlar olabiliyor. Aslında bu maça da çok iyi hazırlanmıştık. Kırılma anlarında bazen şanssızlıklar yaşayabiliyorsunuz. Tıpkı ilk yediğimiz golde olduğu gibi. Üstüne bir de kırmızı kart gelince düşüş devam etti" şeklinde konuştu.

"4-5 GENÇ OYUNCU BENİM ZAMANIMDA ÇIKTI"

Maç içerisinde Antalyaspor taraftarlarının tepkisiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, "Antalyaspor'da oynayan genç oyuncular benim zamanımda çıktı. 4-5 tanesi oynuyor. Ben de anlamış değilim. Taraftara sormak lazım. Taraftardır, saygı sevgi çerçevesinde her şeyi söyleyebilir" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.