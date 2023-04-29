Bülent Korkmaz: Biz nasıl saygı gösteriyorsak, bize karşı da aynı şeyin olması lazım

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Pendikspor karşılaşmasının ikinci yarısında istediklerini sahaya sürdüklerini ancak kazanamadıklarını ifade ederken, hakemin verdiği 3 penaltının da doğru olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Pendikspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "İki devreli bir oyundu. İkinci yarı bambaşka bir oyun oldu. Cesaretli, kendine güvenen, goller atan, penaltılar kaçıran bir takım vardı. İkinci yarı takımımı tebrik ediyorum. Penaltıların 3'ü de penaltıydı. Tek taraflı düşünmemek lazım. Saygı göstermeniz lazım. Biz nasıl saygı gösteriyorsak, bize karşı da aynı şeyin olması lazım. Farklı yere çekilebilir. Bu ister il takımı olsun, ister ilçe takımı olsun, ister semt takımı olsun. Bu oyun iki taraflı oynanan bir takım. Bugün kaybettik, istediğimizi yaptık ama olmadı. Son 3 maça gidiyoruz 2 puan öndeyiz" ifadelerini kullandı.