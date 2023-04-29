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Spor

Bülent Korkmaz: Biz nasıl saygı gösteriyorsak, bize karşı da aynı şeyin olması lazım

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Pendikspor'a konuk olan Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik direktörü Bülent Korkmaz maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Biz nasıl saygı gösteriyorsak, bize karşı da aynı şeyin olması lazım
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Pendikspor karşılaşmasının ikinci yarısında istediklerini sahaya sürdüklerini ancak kazanamadıklarını ifade ederken, hakemin verdiği 3 penaltının da doğru olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Pendikspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "İki devreli bir oyundu. İkinci yarı bambaşka bir oyun oldu. Cesaretli, kendine güvenen, goller atan, penaltılar kaçıran bir takım vardı. İkinci yarı takımımı tebrik ediyorum. Penaltıların 3'ü de penaltıydı. Tek taraflı düşünmemek lazım. Saygı göstermeniz lazım. Biz nasıl saygı gösteriyorsak, bize karşı da aynı şeyin olması lazım. Farklı yere çekilebilir. Bu ister il takımı olsun, ister ilçe takımı olsun, ister semt takımı olsun. Bu oyun iki taraflı oynanan bir takım. Bugün kaybettik, istediğimizi yaptık ama olmadı. Son 3 maça gidiyoruz 2 puan öndeyiz" ifadelerini kullandı.

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