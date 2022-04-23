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Spor

Bülent Korkmaz: Bu kadar kolay kırmızı kart olamaz

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2022 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe karşılaşmasından sonra konuştu.

Mağlubiyeti değerlendiren Bülent Korkmaz, "Final maçı olacağını takım biliyordu. Bu kadar kolay kırmızı kart olamaz! Hakem haklı! Orada maç bitti. Penaltılarla tam bitti! Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, devam ettiği sürece, devam edeceğiz." dedi.

Maçın ilk yarısındaki penaltılarla ilgili soruları yanıtlayan Bülent Korkmaz, "Kayarak gelen bir futbolcunun eline top çarparsa, bildiğim kadarıyla penaltı değil. Ancak hakem penaltı olduğunu söyledi." açıklamasını yaptı.

Bülent Korkmaz maçın kırmızı kartla koptuğunu tekrar hatırlatırken, "Fabricio Baiano'ya ceza verilecek. Ödül varsa, ceza da var. O kadar söylememize rağmen, kırmızı kart gördü." ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü, "Matematiksel olarak hala şansımız olsa da iş mucizelere kaldı." açıklamasını yaptı.

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