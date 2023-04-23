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Spor

Bülent Korkmaz: Çok güçlü ve dik oynamamız lazım

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3'lük skorla mağlup eti. Maçın ardından Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 18:00 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Çok güçlü ve dik oynamamız lazım
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sona doğru gidiyoruz. Önemli olan bunu devam ettirmek" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir oyun oynadık. Hücum anlamında çok etkiliydik. Maalesef yediğimiz goller de çıkarken pozisyon hatasıyla oldu. Bundan sonra oyuna değil, skora bakmamız gerekir. Sona doğru gidiyoruz. Önemli olan bunu devam ettirmek. Bundan sonra daha güçlü takımlarla oynayacağız. Çok güçlü ve dik oynamamız lazım. Maç maç bakmak lazım. Hiçbir zaman futbolda kesin konuşmamak lazım. Futbolda neyin ne olacağız belli olmaz. Oyuncular çok istiyor. Ben çok istiyorum. Kulüp ve camia çok istiyor. Avantajlı olduğumuz gözüküyor. Bu avantajı korumamız lazım. İnşallah istediğimiz hedefe ulaştığımız zaman uzunca bir konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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