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Spor

Bülent Korkmaz: Daha da farklı olabilirdi

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 18:41 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "İyi oynadık, çok pozisyona girdik, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan burada kazanmaktı." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladığını ifade etti.

İkinci deplasman galibiyetlerini Malatya'da aldıklarına dikkati çeken Korkmaz, "İyi oynadık, çok pozisyona girdik, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan burada kazanmaktı. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ederim. Bu durumda olmamızın en büyük sebebi sezon başındaki ilk 7 haftada alınan 1 puan. İşte son 7 haftada aldığımız 13 puan. Bu bazı şeyleri belirliyor ama her şeye rağmen oyuncularım, önümüzdeki maça da hazırlanıp inşallah kazanma adına bir adım daha atacak." ifadelerini kullandı.

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