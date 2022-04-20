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Spor

Bülent Korkmaz: Fenerbahçe'yi yenmekten başka düşüncemiz yok

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, bulundukları konum itibarıyla bu maçı kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 17:31 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 17:31
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Korkmaz, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin tamamlanmasına az bir zaman kaldığını ve işlerin güçleştiğini belirtti.

Süper Lig'in son haftalardaki en iyi ekibine karşı oynayacaklarını vurgulayan Korkmaz, "Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile beraber hem oyuncu hem takım performansı arttı. İyi oynuyorlar. Hem hücum hem savunma anlamında iyi işler yapıyorlar. Takım halinde oynamaya özen gösteriyorlar." dedi.

Çaykur Rizespor olarak son iki haftada iyi futbol ortaya koyduklarının altını çizen Korkmaz, "Özellikle Kayseri deplasmanında çok iyi oyun oynadık. Sezon başından bu yana en iyi deplasman oyununu oynadık, çok pozisyona girdik. Galibiyeti kaçırdık. Bu iyi oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu maç bizim için olmazsa olmaz, kazanmamız gereken bir müsabaka Ligin boyu kısalıyor." diye konuştu.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarının devam ettiğini ve eksiklerinin olduğunu dile getiren Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Gedson kart cezalısı ve bu maçta bizim için önemli bir eksik. Bazı arkadaşların gribal enfeksiyonu var. Bugün hafif antrenman, ardından yarın bizimle devam edecekler. Kaleci Tarık büyük ihtimal bizimle başlayacak. İki gündür yürüyüş yapıyor. Kasığı ile ilgili sorunu var. Gökhan Akkan, iki gündür takımla antrenman yapıyor. Maç günü kalecilerin durumları netlik kazanacak. Eksiklere bakmadan işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."

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