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Spor

Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında evinde Boluspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA20 Kasım 2022 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Boluspor maçının ardından "Çok önemli bir 3 puandı çünkü rakibimizle oynuyoruz. Rakibimizi evimizde yenmemiz bir avantajdı." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir mücadele ettik. Ligin en az gol yiyen takımı ve çok dar oynayan bir takımıydı. Dar alanda pozisyon çıkarmasını da bildik. Sonrasında uzun toplara dönünce iş ikinci topları alarak hücuma çıktık ve 1-0 kazanarak 3 puan aldık. Çok önemli bir 3 puandı çünkü rakibimizle oynuyoruz. Rakibimizi kendi evimizde yenmemiz bir avantajdı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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