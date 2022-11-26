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Spor

Bülent Korkmaz: Geri düşmemize rağmen bunun üstesinden geldik

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 23:20 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Geri düşmemize rağmen bunun üstesinden geldik
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Gençlerbirliği maçının ardından, "Kazanmak önemliydi. Dinamik ve genç bir oyuncu grubuna karışı mücadele verdik." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi bir oyun çıkardılar. Fakat oyunun başında iyi başlamadık. Kolay bir gol yedik ama geri düşmemize rağmen bunun üstesinden geldik. Hemen hemen antrenmanda çalıştığımız pozisyonları denediler. Kazanmak önemliydi. Dinamik ve genç bir oyuncu grubuna karışı mücadele verdik." ifadelerine yer verdi.

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