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Spor

Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Manisa FK'yı 4-2 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 19:02 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyetti
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Manisa FK'yı 4-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuları tebrik ederek, "Bu saha ve havada iyi mücadele ettiller. 72 saat geçmeden ikinci maçta çok diriydiler. Eyüpspor maçında ve bu maçta oynayan oyuncularım iyi mücadele etti. Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak etitğimiz bir galibiyetti." diye konuştu.

Yedikleri iki golun talihsizlik olduğunun altını çizen Korkmaz, şöyle devam etti:

Kalemize atılanlar şut bile değil ama gol oldu. Söylenecek bir şey yok. Kalecimiz Abdullah Yiğiter için sıkıntılı bir durum var. Sezonu kapatabilir. Tarık ve Zafer sakat ve durumları belli değil. Doktorlardan alacağımız rapora göre genç kalecimiz Emre Ezen hafta sonu oynayabilir. Abdullah'ın ayağında kırık var. İnşallah kısa sürede eski sağlığına döner. Çok iyi çalışıyor ve oynuyordu. Çok üzgünüz.

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