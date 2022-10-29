Bülent Korkmaz: Hakemden memnun değilim

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz zor bir deplasman olacağını bildiklerini söyledi.

Ceza sahası dışından atılan şutlarla tehlikeli olmaya çalıştıklarını belirterek, "İlk yarıda düşündüğümüz oyunu oynadık, golü de bulduk. İkinci yarıda 10 dakika bir baskı gördük, golü yedikten sonra yüzde 100 bir golü kaçırdık. Yapmamamız gereken bir pozisyon hatası yaptık. Kazanmamız gerekiyordu, hakemden de memnun değilim." ifadelerini kullandı.