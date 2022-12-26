İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2022 Pazartesi / 3 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6579
  • EURO
    19,8724
  • ALTIN
    1079.1
  • BIST100
    5504.09
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Korkmaz: Hem transfer hem de önümüzdeki maçlar için hazırlanacağız
Spor

Bülent Korkmaz: Hem transfer hem de önümüzdeki maçlar için hazırlanacağız

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Hem transfer hem de önümüzdeki maçlar için hazırlanacağız
ABONE OL

Altınordu ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası konuşan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, kazanmak için çok mücadele ettiklerini ifade ederek, "Çok uğraştık ama olmadı." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Çaykur Rizespor, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazanmak için çok mücadele ettiklerini ama başarılı olamadıklarını söyleyerek, "Çok uğraştık ama olmadı. İlk yarıyı 30 puanla kapattık." diye konuştu.

Bundan sonraki tüm hazırlıklarını ligin ikinci yarısı için yapacaklarını kaydeden Korkmaz, "Hem transfer hem önümüzdeki maçlar için hazırlanacağız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.