İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2023 Pazar / 15 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Korkmaz: İyi oyunlarımız üst üste devam ediyor
Spor

Bülent Korkmaz: İyi oyunlarımız üst üste devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA4 Şubat 2023 Cumartesi 23:37 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: İyi oyunlarımız üst üste devam ediyor
ABONE OL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Her şey olumluydu, tek olumsuzluk gol yememizdi." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi oynadık. İyi oyunlarımız üst üste devam ediyor. Farklı bir galibiyet aldık. Her şey olumluydu, tek olumsuzluk gol yememizdi. Gol yemeseydik daha iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Ben hiç bir pozisyonun sarı kart olduğunu düşünmüyorum. Alper'in pozisyonunun da sarı kart olduğunu düşünmüyorum Bir şey demek istiyorum ama sonra ceza alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.