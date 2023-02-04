Bülent Korkmaz: İyi oyunlarımız üst üste devam ediyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Her şey olumluydu, tek olumsuzluk gol yememizdi." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi oynadık. İyi oyunlarımız üst üste devam ediyor. Farklı bir galibiyet aldık. Her şey olumluydu, tek olumsuzluk gol yememizdi. Gol yemeseydik daha iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Ben hiç bir pozisyonun sarı kart olduğunu düşünmüyorum. Alper'in pozisyonunun da sarı kart olduğunu düşünmüyorum Bir şey demek istiyorum ama sonra ceza alıyoruz." ifadelerini kullandı.