İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,5574
  • EURO
    16,2411
  • ALTIN
    912.649
  • BIST100
    2390.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Korkmaz: Kazanmak istedik ama olmadı
Spor

Bülent Korkmaz: Kazanmak istedik ama olmadı

Süper Lig'in 37. haftasında evinde Sivasspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı değerlendirmenin çok zor olduğunu belirterek, "Kazanmak istedik ama olmadı. Son maçı oynayıp gelecek sezonun planlarını yapmalıyız. Bunu gelecek hafta hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Gelecek sezonla ilgili çalışmalara başladıklarına değinen Korkmaz, "Başkan ile konuştuk. Gereken her türlü organizasyonu, ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Umarım bir an önce uygulanır. Öyle olacağını düşünüyoruz. Bazı oyuncuların kontratı var. Sabo, çok iyi bir profesyonel. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Son maçı oynadıktan sonra genel değerlendirmeyi yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.