Bülent Korkmaz: Kazanmak istedik ama olmadı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı değerlendirmenin çok zor olduğunu belirterek, "Kazanmak istedik ama olmadı. Son maçı oynayıp gelecek sezonun planlarını yapmalıyız. Bunu gelecek hafta hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Gelecek sezonla ilgili çalışmalara başladıklarına değinen Korkmaz, "Başkan ile konuştuk. Gereken her türlü organizasyonu, ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Umarım bir an önce uygulanır. Öyle olacağını düşünüyoruz. Bazı oyuncuların kontratı var. Sabo, çok iyi bir profesyonel. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Son maçı oynadıktan sonra genel değerlendirmeyi yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.