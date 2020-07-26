Bülent Korkmaz kümede kalmanın formülünü açıkladı

AA 26 Temmuz 2020 Pazar 12:52 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 12:52

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin şampiyonunu ve ikincisini yenerek ligde kalmalarındaki "en büyük" etkenin cesaretli oyun olduğunu söyledi.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor galibiyetlerinin ardından camiadan takdir toplayan Korkmaz, AA muhabirine, sezon değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-beyazlı ekibin başına geldiğinden beri bütün maçlara kazanma hırsıyla çıktıklarını belirten Korkmaz, ilk zamanlarda hem oyun hem de skorda bunu başardıklarını söyledi.

Oyuncular üzerinde eskiden kalan bir "kazanamama" duygusunun olduğunu anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Futbolcuların üzerindeki bu baskı sahada etkiliydi, bunu da görebiliyorduk. Oyuncularımda özellikle 'Hata yapmama' oyununu değil, cesaretli oyunu tercih ettim. Cesaretli oyunda futbolcu yeteneğini korkmadan sahaya koyabilir. Herkesten kendi özelliğini cesaretle birleştirerek sağlıklı oynamasını istiyor ve bunu vurguluyordum. En son Kovid-19 salgınından önce Fenerbahçe maçında 9 kişi kalmamıza rağmen iyi oynadık ve çok fazla pozisyona girdik. Daha önceden pozisyona giremeyen bir takım varken pozisyona giren bir takım olduk ancak bunu da skora çevirme sıkıntımız vardı. Hemen hemen her maçta içerde dışarıda 3-4 tane net pozisyonumuz oluyordu. Bu bizi umutlandırıyordu. Salgından sonra açıkçası herkes fiziksel yeterliliği konuşurken, ben hep işin psikolojisi ve zihinsel hazırlığını konuşuyordum. Futbol zaten fiziksel yeterlilikle oynanan bir oyun. Ama siz oyuncularınızı zihinsel olarak da hazırlanmanız lazım. İkisi birleşince bir anlamı oluyor."

Korkmaz, Gaziantep FK maçından sonra futbolcuların yıkıldığını ve herkesin Konyaspor'a "Ligden düştü" gözüyle baktığını aktararak, "Sahadan itibaren oyuncuları motive etmek için canla başla uğraştım. Hep '3 maçımız kaldı, 3 maçı da kazanabiliriz.' diye tekrar ettim durdum. 'Son 3 maçı da kazanabilecek kalitedeyiz ve oyundayız' dedim. Çok şükür, şampiyon olan takımla, ligin ikincisi olan takıma karşı 4 gollü 3 puan alarak ligde kaldık. İki tane müthiş final oynadık ve yüzümüzün akıyla çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

"CESARETLİ OYUN BİZİ LİGDE TUTTU"



Korkmaz, "Konyaspor'u ligde cesur futbol oynaması mı tuttu?" sorusunu ise; "Evet aslında cesaretli oyun bizi ligde tuttu. Çünkü ben oyuncularımın yeteneklerini biliyor ve ceza sahası içine girmesini çok istiyordum. Analiz ettiğimizde bizden önce ceza sahası içinde bir oyuncu ya var ya yoktu. Özellikle her ortada 3-4 oyuncunun ceza sahası içinde olmasını istedim. Alanı iyi paylaşması gerektiğini söylüyordum. Bunun üzerine çok çalıştık. Ekiple beraber bunun da karşılığını aldık diye düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

"VAR'DAKİ HAKEM HATA YAPAMAZ"



Korkmaz, sezon boyunca hakem hatalarından çok çektiklerini belirterek, VAR sisteminin hakemlerinin de kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

En son Trabzonspor maçında verilen penaltıyla ilgili de sitem eden Korkmaz, "Yani nasıl böyle bir penaltı veriyorlar anlamadım. Hadi orta hakem hata yaptı. Ama VAR'daki hakem hata yapamaz. Tüm o önündeki ekranlara rağmen hata yapıyorsa burada başka bir neden ararım." diye konuştu.

"TRANSFER OLARAK DOĞRU PLANLAMA YAPACAĞIZ"



Korkmaz, herkesin gol yollarında sıkıntı yaşandığı yönünde eleştirilerin olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim dönemimde böyle bir sıkıntı yoktu. Takımın oyunundan çok memnundum sadece skordan memnun değildik. Çok şükür son iki maçta bunu da aşarak ligde kaldık. Seneye eğer şartlar oluşur ve biz kalırsak bu takım efsane yıllar geçirmiş bir takım. Sonrasında yapılan yanlış planlamalar kulübü zor durumda bıraktı. Biz bunu inşallah yaşatmayacağız. Transfer olarak doğru planlama yapacağız. Doğru oyuncular seçmeye çalışacağız. Belki yaptığımız üç transferden birinde yanılabiliriz insanlık hali. Ama bizim planımız kafamızda var. Önemli olan bizim istediğimiz şartlar oluşsun."