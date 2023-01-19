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Spor

Bülent Korkmaz: Maçı kaybettik ama kazancımız da çoktu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek elenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 23:51 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Maçı kaybettik ama kazancımız da çoktu
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazancımız gençleri oynatmamızdı. Uzun süredir oynamayan oyuncularımızı oynattık. Onların fiziksel durumunu gördük." dedi.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup olarak, kupaya veda etti. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını mücadelesinden dolayı kutlayan Bülent Korkmaz, "Çok iyi mücadele ettiler. Ellerinde geleni yaptılar. Kazancımız gençleri oynatmamızdı. Uzun süredir oynamayan oyuncularımızı oynattık. Onların fiziksel durumunu gördük. Nihayetinde bu yol bitti şimdi gerçek yolumuza lige dönüyoruz. Onların tecrübe yaşamaları onlar için de bizim için de çok önemliydi. Maçı kaybedebilirsin ama kazancımız da çoktu. Biz hep pozitif olarak bakacağız. Mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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