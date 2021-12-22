Bülent Korkmaz: Ne kadar çok çalışsanız da futbolda bunlar oluyor

AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 23:13 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 23:13

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Aytemiz Alanyaspor'u teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Maalesef sahanın en kısa boylu oyuncusunun golü ve kendi oyuncumuzun attığı golle mağlup olduk." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada yedikleri goller nedeniyle üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle duran topları çok iyi kullanan bir rakip vardı karşımızda. Bu duran topları rakipte iyi kullanan oyuncular da vardı. Bu oyuncuları durdurduk ama maalesef sahanın en kısa boylu oyuncusunun golü ve kendi oyuncumuzun attığı golle mağlup olduk. Ne kadar çok çalışsanız da futbolda bunlar oluyor. Bazen bazı şeyleri tam oturtamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Artık ilk yarıyı galibiyetle bitirmek istiyoruz."