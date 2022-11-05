Bülent Korkmaz: Önemli olan galibiyetti

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, her yönüyle başarılı bir maç çıkardıklarını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maçı kazanarak tamamladıklarını belirtti.

Müsabakaya iyi başladıklarını aktaran Korkmaz, "Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Oyun, skor, taktik, hücum ve savunma anlamında doğru işler yaptık. İkinci yarı ilk yarıya oranla istediğimiz gibi olmadı. Önemli olan galibiyetti. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Bolasie'nin son haftalardaki performansıyla takıma katkı sağladığını kaydeden Korkmaz, "Adanaspor maçıyla birlikte kadroya almaya başladık. Sakatlığı bulunması ve tam hazır olmaması nedeniyle sezon başında oynatamadık. Her oyuncu antrenmanda performans gösterirse formayı alır. Bolasie de son haftalardaki performansıyla formayı giyiyor." şeklinde konuştu.