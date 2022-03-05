Bülent Korkmaz: Önümüzde 10 maç, 30 puan var

5 Mart 2022 Cumartesi 18:47 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 18:47

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ilk 30 dakika iyi oynadıklarını belirterek, golü attıktan sonra galibiyeti koruma iç güdüsüyle geri çekildiklerini söyledi. Korkmaz, "Bireysel hatalardan gol yedik ve kaybettik. Güçlü olmak, cesaretli olmak ve inanmak lazım. Herkesin böyle yapması lazım. Bu süreçleri ben yaşadım, iyi biliyorum. Ama içeride kazanmamız gerekir. Maç kaybedeceğiz ama böyle kaybetmeyeceğiz. Şimdi önümüzdeki Kasımpaşa maçı ve diğer maçların bizim için önemi daha da arttı. Cesaretli, inanarak yola devam etmek istiyoruz. Önümüzde 10 maç, 30 puan var. Cesaretli ve korkmadan oynayacağız, sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz." dedi.