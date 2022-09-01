Bülent Korkmaz: Sakin olacağız, sabredeceğiz ve çok çalışacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Genç, coşkulu, heyecanlı istekli bir takıma karşı oynayacağız. Aynı coşkuyu isteği arzuyu bizim de onlara karşı göstermemiz, karşılık vermemiz lazım. Kazanmak istiyoruz. Hedefe gitmek için kazanmamız gerekir." dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 4'üncü haftasında 3 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi yeşil-mavili takımın teknik direktörü Bülent Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde geride kalan 2 haftada 2 puan aldıklarını belirten Korkmaz, "Ben şunu gördüm, hissettim; şehirle ilgili panik havası var. Bu panik hata yaptırır, yanlış yaptırır. Dolayısıyla sakin olacağız, sabredeceğiz ve çok çalışacağız. Sonunda istediğimizi elde edeceğiz. Sabretmek biraz insanları yorar acı verir ama sonunda o mutluluğa erişirsiniz. Biz analiz ettiğimizde özellikle üçüncü bölgede final paslarında tercihler yanlış. Oraya kadar gelebiliyoruz. Rakiplerimizden daha fazla koşuyoruz, topa hakimiyetimiz daha fazla, rakiplerimizden az pozisyon veriyoruz ama onlardan daha fazla pozisyon görüyoruz. Yeni oluşan bir takım. Ben buraya geldiğimde istediğim ilk şey transferlerin sezona başlarken yüzde 70 -80'i ya da bitmesiydi. Zamana ihtiyaç var ama iyi olacak. Antrenmanlar iyi gidiyor. Çok güzel bir ortam var, daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KARŞIMIZDA DİNAMİK, GENÇ BİR TAKIM VAR"

Deplasmanda karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçı hakkında konuşan Bülent Kokmaz, "Genç, coşkulu, heyecanlı istekli bir takıma karşı oynayacağız. Aynı coşkuyu isteği arzuyu bizim de onlara karşı göstermemiz, karşılık vermemiz lazım. Kazanmak istiyoruz. Hedefe gitmek için kazanmamız gerekir. Karşımızda dinamik, genç bir takım var dolayısıyla mücadelesinin üst seviyede olacağını düşünüyorum." dedi.