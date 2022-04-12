Bülent Korkmaz: Şartlar ne olursa olsun Rizespor'da devam edeceğim

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Zor bir maç olacak. Bizim kazanmamız gerekiyor. İnşallah kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü haftasında 15 Nisan Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Cengiz Tesislerindeki idman öncesi açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz her maç gibi bu maçında zor geçeceğini belirterek "Mücadeleye aynı şekilde devam etmek gerekir. Hem deplasmanda hem kendi sahamızda Trabzonspor maçında ve Alanyaspor maçının ikinci yarısında gösterdiğiniz performansı göstermemiz gerekir. Birebir oynadığınız zaman maça ortak oluyorsunuz. Konyaspor maçı da öyle oldu ve kazandık. Kayserispor iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Son haftalarda deplasmanda aldıkları galibiyetlerle kendilerine güvenleri geldi. Zor bir maç olacak. Bizim kazanmamız gerekiyor. İnşallah kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN RİZESPOR'DA DEVAM EDECEĞİM"

Şartlar ne olursa olsun Rizespor'da devam edeceğini söyleyen Korkmaz "Ben başta anlaşırken kesinlikle şartlar ne olursa olsun Rizespor'da devam edeceğimi söyledim. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu kulüpte çalışmak gerçekten çok güzel. Ben bu kulüpte çalışılması gerektiğini düşünen bir teknik direktörüm. Çok güzel bir ortam var, tesisler çok güzel. Şu ortamda bile çok mutluyum, çok memnunum. Başkanımız da takımın ligde kalması, maddi manevi en iyi durumda olması için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla mutluyum" şeklinde konuştu.