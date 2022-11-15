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Spor

Bülent Korkmaz: Sezon başından beri iki tane sıkıntımız var

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Kasım 2022 Salı 00:54 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Sezon başından beri iki tane sıkıntımız var
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Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz sezon başından beri yedikleri gollerde bireysel hataların önüne geçemediklerini dile getirdi.

Daralan bir takıma karşı pozisyon bulmalarına rağmen son vuruşu yapamadıklarını vurgulayan Korkmaz, "Son vuruşu yapamadığımız maçlarda maalesef kazanamıyoruz. İki tane sıkıntımız var sezon başından beri; bireysel hatalar ve son vuruşu yapamamamız. Yaptığımız zamanda maç kazanıyoruz zaten." ifadelerini kullandı.

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