Bülent Korkmaz: Son derece üzgünüz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe maçının ardından "Maçtan dolayı üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısın da konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Maçtan dolayı üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Oyunla ilgili söyleyeceğim tek şey, duran toptan dolayı yediğimiz golden sonra bütün oyun disiplini koptu. Özellikle blokları çok açık bıraktık. Ondan da faydalandı Göztepe takımı ve kazandı. Mağlup durumdayken ilk defa böyle bir oyun disiplini bozukluğu yaşadık. Dolayısıyla son derece üzgünüz. Artık son maça konsantre olacağız. İnşallah kazanıp ilk yarıyı bitireceğiz. Duran toptan yedik. Duran toptan golü yemeseydik ve ondan sonra toparlanmamız gerekirdi. Biz oyun disiplinini kaybettiğimiz için Göztepe 1-0'dan sonra ataklarda etkiliydi. Oyun disiplinini bozmamız lazım. Oyun içinde bunlar oluyor." ifadelerini kullandı.