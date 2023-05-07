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Spor

Bülent Korkmaz: Süper Lig kapısı açıldı

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Tuzlaspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Çaykur Rizespor'un başarılı teknik direktörü Bülent Korkmaz maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 19:45 - Güncelleme:
Bülent Korkmaz: Süper Lig kapısı açıldı
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Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında oynanan mücadelede sahasında Tuzlaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig yarışında 2. sıradaki yerini koruyan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Kazandığımız için mutluyuz. Süper Lig kapısı açıldı. Yalnızca içeri girmek kaldı." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde iyi oynadıklarını söyledi.

Maça iyi başlayan taraf olduklarını belirten Korkmaz, "İkinci yarı ise daha farklı olabilirdi. Stresten kaynaklı basit hatalar yaptık. Bazen stres oluyor. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz. Süper Lig kapısı açıldı. Yalnızca içeri girmek kaldı. Onun için bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki maçların bir tanesini kazanırız." diye konuştu.

Korkmaz, oynayacakları son iki maçın çok zor olduğuna işaret ederek, "Göztepe savunma anlamında çok iyi, çok iyi sisteme sahip. Çok hızlı kontra atağa çıkıyor. İki günlük iznin ardından o maça hazırlanacağız. Önümüzde Göztepe ve Altınordu ile zor maçlar var. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşırız." dedi.

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