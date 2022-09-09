İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2369
  • EURO
    18,3208
  • ALTIN
    1007.39
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Korkmaz: Transferi doğru yaptığımızı düşünüyorum
Spor

Bülent Korkmaz: Transferi doğru yaptığımızı düşünüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında evinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

DHA9 Eylül 2022 Cuma 18:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "3'üncü kaleciyi almamız lazımdı, umarım bunun sıkıntısını yaşamayız." dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 5'inci haftasında 11 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi, yeşil-mavili takımın teknik direktörü Bülent Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu oynanacak Yılport Samsunspor maçını değerlendiren Bülent Korkmaz, "Zor bir maç. Kendi evimizde taraftarımızın karşısında oynayacağız. Samsunspor'un bireysel yetenekli, teknik özellikleri fazla olan oyuncuları var. Hazırlığımızı yaptık, devam ediyoruz. İnşallah kendi evimizde taraftarımızın özlediği galibiyeti yaşatırız. Transfer dönemi bitti zor bir dönemdi. Özellikle ön tarafta iki mevkide ve savunmada 2 mevkide oynayan oyuncu alacaktık ama bizden değil, karşı taraftan. Oyuncudan da değil, kulüplerinden menajerlerinden dolayı olmadı. Bizden kaynaklanan bir şey yoktu. 3'üncü kaleciyi almamız lazımdı, umarım bunun sıkıntısını yaşamayız. Genel anlamda transferi doğru yaptığımızı, rekabet ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bunun sonucunu alırız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.