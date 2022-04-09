Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizepsor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Umut ışığımız yanmaya devam ediyor." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşılaşmasındaki mücadeleyi tekrar etmek için çabaladıklarını söyledi.

Son iki haftada mücadele ve oyun anlamında iyi işler yaptıklarına dikkati çeken Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Savunmada bire bir oyunu iyi oynayınca kazanmaya daha yakın oluyorsunuz. Bu maç öyle oldu. Umut ışığımız yanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Deplasmanda hiç kazanamadıklarını ve bunun sıkıntısını yaşadıklarını aktaran Korkmaz, "Dışarıda kazanamıyoruz. Alanyaspor maçında kazanabilirdik. Çok kolay penaltı veriyoruz. Geldiğimiz günden itibaren 4 penaltı aleyhimize çalındı. Bu kadar fazla olmamalı. Bazen küçük detaylar galibiyet veya mağlubiyet getiriyor." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, son ana kadar ligde kalmak için mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.