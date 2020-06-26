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Spor

Bülent Korkmaz: ''Vida'nın pozisyonu net kırmızı kart''

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu.

26 Haziran 2020 Cuma 23:41 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 23:41
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Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 29. haftasında oynadıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"VIDA'NIN POZİSYONU KIRMIZI KART"

Domagoj Vida'nın kırmızı kartı ve karşılaşmanın geneli için konuşan Korkmaz, "10 kişi kaldık ve oyundan düştük. Bizim kırmızı gördüğümüz pozisyonun aynısı bana söylenen Vida'nın pozisyonu var, o da kırmızı kart. Beşiktaş ile oynuyorsanız 11'e 11 oynamanız lazım. Bireysel oynarsanız, eksik kalırsanız bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Beşiktaş skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra oyun olarak da karşılık vermek çok zor oldu" ifadelerini kullandı.

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